Катерина и Юрий много времени проводят на вечерах

Известная телеведущая Катя Осадчая в компании Юрия Горбунова повеселилась на светском вечере

Катерина и Юрий готовятся к появлению на свет еще одного ребенка, пара рассказала о пополнении только спустя несколько месяцев, когда Катерина уже не могла скрывать формы от внимательной публики.

В этот раз на светском вечере пара появилась в элегантных нарядах. Не обошлось без памятных селфи после мероприятия. В белом платье с бретельками с оригинальным дизайном Катерина мило позировала рядом с мужем и восхитила счастливой улыбкой.

«Замечательные воспоминания о вчерашнем концерте «Світського життя» - Вечер премьер !! 22 августа смотрите в эфире # свитськежиття # концерт # лето» - написал под кадром супруг Осадчей, Юрий.

Поклонники были рады видеть пару в таком виде:

«Юра молодец, сердцем увидел в Кати прекрасную женщину и маму; Вы, как всегда замечательные !!! Счастья Вам и Вашей семье😍 и не устают, активные; Вы наш позитив; Самые любимые, вас приятно смотреть желаю вам здоровья счастья!; Какая красивая и счастливая пара !! ❤️вы две прекрасные половинки одного замечательного космоса))))».

Напомним, Беременная Осадчая показала, как развлекается с сыном на яхте, фото: "Милые такие".

Как сообщала Politeka, На особняк Горбунова и Осадчей обрушилась мощная стихия: "Смотрите, что делается…".

Также Politeka писала, что Горбунов засветил беременную Осадчую в обтягивающем платье, а потом сбежал от нее с сыном: "Пока мама не видит...".