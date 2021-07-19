Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов показал, как провел день с Катей Осадчей и их маленьким сыном
Как известно, в ближайшее время в семье украинских ведущих ожидается пополнение – сейчас Осадчая ждет своего третьего ребенка, который станет вторым для их союза с Горбуновым. При этом шоувумен до последнего продолжает работать, периодически встречаясь на съемках со своим мужем. Один из таких случаев показал в своем Инстаграме Горбунов, пишет Politeka.net.
Ведущий показал себя в коридорах одного из украинских телеканалов «в ожидании совещания». Позже к нему присоединилась и жена.
«У нас тут общая фотосессия. И даже парни», - произносит на видео Горбунов, демонстрируя сначала Осадчую в узком белом платье, обтягивающем ее внушительный животик, а затем их маленького сына Ивана, который тоже оказался с родителями.
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Позже Осадчая осталась на работе, а ее муж с сыном провели вечер вдвоем. Горбунов поделился фото, на котором они едят пиццу в одном из киевских заведений.
«Вечерний визит с Иваном на пиццу! Пока мама на работе не видит», - подписал снимок ведущий.
«Папа вам не мама, с папой можно все», «Ой, ну копия папа, симпатюля», «Приятного аппетита», - комментируют украинцы.
Напомним, Осадчая с заметно округлившимся животом поразила кадрами на курорте.
Как сообщала Politeka, улетевший от беременной Осадчей Горбунов признался, о чем жалеет.
Также Politeka писала, что Горбунов на знойной жаре объявил о важных переменах в жизни.