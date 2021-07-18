Украинский артист Юрий Горбунов показал неожиданное фото

Как сообщает Politeka.net, украинские селебритис постепенно выходят из домашней самоизоляции и окунаются в рабочие будни. Так, популярный телеведущий и актер Юрий Горбунов вернулся к съемкам в кино.

На его странице в Instagram опубликовано новое фото в рабочей обстановке.

Юрия летом закрутил водоворот светских событий, начались всевозможные съемки. Невзирая на жару, ему и его коллегам по съемочной площадке приходится трудиться в таких условиях. На снимке, который появился в сети, Юрий находится у озера в окружении коллег. Оператор тем временем стоит в воде по колено, снимая весь съемочный процесс на камеру.

"Сегодня в комфортных условиях работается только нашему оператору", - подписал снимок телеведущий, объявив о важных переменах в жизни после карантина.

Пользователи сети посочувствовали Горбунову, которому пришлось работать на такой жаре. Многие также поздравили его с началом новых съемок: "Белая зависть", "Какая радость, что есть любимая работа, спасибо Юрию за возможность присоединиться", "Повезло только оператору", "А водичка грязновастенькая ".

Напомним, Горбунов рассекретил, как получил 10 тысяч долларов за вечер.

Как Politeka сообщала, Горбунов потряс откровениями о родах Осадчей, на которых присутствовал.

Также Politeka писала, Горбунов трогательно обратился к своему маленькому сыну, в сети поддержали.