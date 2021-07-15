Шоумен Юрий Горбунов честно ответил на любопытный вопрос, связанный с финансами

50-летний Горбунов является одним из самых узнаваемых артистов в стране, до сегодняшнего дня он ведет шоу "Голос країни" и "Танці з зірками", кроме того выступил в качестве продюсера серии полнометражных фильмов-комедий «Шалене весілля».

В программе "Зе Интервьюер" шоумен вспомнил интересный факт из собственной жизни, пофилософствовав о глобальных изменениях в мире, передает Politeka.net.

Так, ведущий программы попросил Юрия озвучить свой самый большой гонорар, который он получил за вечер.

"10 тысяч долларов, - честно ответил артист, раскрыв детали, как достались ему эти деньги, - Это был частный день рождения, но он очень сильно "растягивался" по времени. Это не было, к примеру, с 6 до 11, а это называется "вызов с продлением".

По словам Горбунова, "такие времена уже прошли", и слава богу.

"Сейчас никто такие деньги за "просто так" не платит... Это, наверно, правильно, что прошли эти шальные какие-то "штуки", потому что все имеет свою цену.... Потому и все эти коронавирусы происходят, потому что идет перезагрузка, переосмысление ценностей..."

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