Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как развлекается с беременной супругой Екатериной Осадчей

Звездная пара оформила брак в 2017 году, сейчас они воспитывают сына Ивана. А в этом году семья снова ждет пополнение.

Кадрами семейного досуга шоумен поделился на своей странице в Инстаграм, Politeka.net. Супруги не смогли обойти своим вниманием финал Евро-2021.

Отметим, Горбунов болел за Англию, а Осадчая за Италию.

«Так. Я болею за Англию, но судя по всему, Англии вяжут лапки», - отметил во время просмотра Горбунов.

«Англия проиграла», - грустно констатировал Юрий Горбунов.

«Пойдем поедим… пасты», - сказала, смеясь, Катя.

«Поздравляем Италию!! Сначала Евровидение!! Теперь -Чемпионат Европы!!! Брависсимо!!» - написал позже телеведущий на своей странице в Инстаграм.

Поделилсь впечатлениями и фолловеры шоумена.

«Да. Италия в этом году все награды собрала! 👏», «Они красавчики 🔥», «Молодцы», - пишут в комментариях.

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