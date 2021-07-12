Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как развлекается с беременной супругой Екатериной Осадчей
Звездная пара оформила брак в 2017 году, сейчас они воспитывают сына Ивана. А в этом году семья снова ждет пополнение.
Кадрами семейного досуга шоумен поделился на своей странице в Инстаграм, Politeka.net. Супруги не смогли обойти своим вниманием финал Евро-2021.
Отметим, Горбунов болел за Англию, а Осадчая за Италию.
«Так. Я болею за Англию, но судя по всему, Англии вяжут лапки», - отметил во время просмотра Горбунов.
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«Англия проиграла», - грустно констатировал Юрий Горбунов.
«Пойдем поедим… пасты», - сказала, смеясь, Катя.
«Поздравляем Италию!! Сначала Евровидение!! Теперь -Чемпионат Европы!!! Брависсимо!!» - написал позже телеведущий на своей странице в Инстаграм.
Поделилсь впечатлениями и фолловеры шоумена.
«Да. Италия в этом году все награды собрала! 👏», «Они красавчики 🔥», «Молодцы», - пишут в комментариях.
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