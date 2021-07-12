Телеведущий Юрий Горбунов показал, как готовится к съемкам

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен опубликовал фото с гримерки, засняв процесс нанесения макияжа. Гример делала Горбунову синяк под глазом, который нужен был для съемок сцены фильма.

«И снова в бой! Сегодня хотя бы не так жарко!», - подписал фото Горбунов.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов, многих удивил внешний вид звезды.

"А что за синяк? Зачем?", «Что значит найти своего человека. С Катей вы выглядите очень счастливым», «Сочувствую, как и Тине - надо держаться!», «Какой молодец», - пишут пользователи сети.

Как известно, 50-летний Горбунов помимо основной работы телеведущим занимается кинопроизводством. Он был продюсером серии фильмов «Скажене весілля», где и сам снимался. Стоит отметить, что кино было весьма востребованным в Украине.

Сегодня Горбунов тоже снимается в кино, публикуя фото со съемок у себя в Инстаграм.

Напомним, что Горбунов обратился к своему сыну Ивану, в сети поддержали: "Поздравляю вашего...".

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов засветил ночные развлечения с беременной женой, пока сын спит: "Красавчики".

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