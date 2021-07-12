Телеведущий Юрий Горбунов показал, как готовится к съемкам
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен опубликовал фото с гримерки, засняв процесс нанесения макияжа. Гример делала Горбунову синяк под глазом, который нужен был для съемок сцены фильма.
«И снова в бой! Сегодня хотя бы не так жарко!», - подписал фото Горбунов.
В комментариях ему оставили массу приятных отзывов, многих удивил внешний вид звезды.
"А что за синяк? Зачем?", «Что значит найти своего человека. С Катей вы выглядите очень счастливым», «Сочувствую, как и Тине - надо держаться!», «Какой молодец», - пишут пользователи сети.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Дожди и грозы ударят по Украине с новыми силами, но жара не отступает: каким будет начало недели
Экс-участник "Холостячки" Рыбак показал, как возлюбленная обобрала его до нитки: "Орел и решка на минималках"
Погода разбушевалась в Украине в середине лета, кадры опасной стихии: снег, потопы и не только
Мокрая Дорофеева свела с ума видом в оригинальном купальнике: фото стройной красотки
Как известно, 50-летний Горбунов помимо основной работы телеведущим занимается кинопроизводством. Он был продюсером серии фильмов «Скажене весілля», где и сам снимался. Стоит отметить, что кино было весьма востребованным в Украине.
Сегодня Горбунов тоже снимается в кино, публикуя фото со съемок у себя в Инстаграм.
Напомним, что Горбунов обратился к своему сыну Ивану, в сети поддержали: "Поздравляю вашего...".
Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов засветил ночные развлечения с беременной женой, пока сын спит: "Красавчики".
Также Politeka писала, что Горбунов без лишней одежды показал, как и с кем развлекается летом: Осадчая не стала молчать.