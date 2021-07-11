Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, як рятується від спеки

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним українським телеведучим. У 2017 році красунчик одружився на Каті Осадчій і пара вже виховує сина Івана. Але в цьому році сім'я знову чекає поповнення, про що стало недавно відомо. Юрій, як і Катя, активно веде Instagram і ділиться цікавим контентом.

На новому фото роздягнений Юрій обіймав сина Івана. Вони були разом в басейні і Горбунов від щастя закрив навіть очі.

"Неділя! Літо! Липень! Насолода!",- написав Юрій.

Осадча відразу прокоментувала публікацію: "Люблю"

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Гарного відпочинку", "Івасик-купасик і Юрець-шутничок", "людина без обличчя", "гарного відпочинку", "найприємніше на що тільки можна дивитися, це як батько грає з дитиною".

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