Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит время с сыном

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм ведущая, которая находится на последних сроках беременности, показала своего маленького сына Ивана. Как известно, Осадчая и Юрий Горбунов предпочитают не светить лицо своего четырехлетнего ребенка, однако часто публикуют фото с ним, показывая его со спины или сбоку.

На свежем фото Осадчая и Иван оказались в воде. При этом ребенок был в одежде, а Осадчая в рубашке, которая прикрывала ее живот. В руках звезда держала цветок.

«С праздником Ивана Купала! А нашего Ивасика с днем рождения. Как говорит Иван - праздник Ивана купался, а купаться Ивасик любит», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«С именинником вас Катя. Счастья и радости малышу и его прекрасным родителям», «Как похож на папу», «Видимо все Иваны купаться любят», «Такие милые», - пишут пользователи сети.

Отметим, что телеведущая долгое время скрывала свою личную жизнь. Об отношениях с Горбуновым она заявила далеко не сразу. О первой и второй беременностях зрители тоже догадались не сразу.

Напомним, что Катя Осадчая показала, как готовится к родам: "И снова в нашем доме...".

Как сообщала Politeka, Осадчая на последних сроках беременности удивила бледным видом: "Вторую ночь...".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая покорила трогательным образом будущей мамы: "У вас будет девочка".