Українська телеведуча, зірка "1+1" Катя Осадча показала, як готується до появи на світ малюка

Як пише Politeka.net, 37-річна Осадча чекає третю дитину. У телеведучої вже є син від першого шлюбу, а також син від зіркового чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. Зараз пара чекає появи на світ ще одного малюка. Поки Осадча не розкриває стать дитини, але із задоволенням ділиться з прихильницями підготовкою.

Цього разу Катя показала, які милі речі їй прислали для малюка.

"І знову в нашому домі дитячі речі. Насправді, деяких речей з Іваном у мене не було. Наприклад, шезлонга і кокона для сну", - поділилася з підписниками Осадча.

Також телеведуча похвалилася симпатичним мішком для сну сірого кольору. Вона зазначила, що з першим сином від Горбунова не встигла купити такий комплект. Телеведуча розповіла, що у неї залишилися пелюшки від Івана, а також з'явилися нові комплекти.

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