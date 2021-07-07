Українська ведуча Катя Осадча, яка зараз чекає дитину, показала повітряний образ у милій лавандовій сукні

Як відомо, зараз шоувумен готується до появи на світ своєї третьої дитини. Вони з чоловіком, провідним Юрієм Горбуновим, останнім часом виглядають особливо щасливими і часто вибираються кудись удвох, проте не забувають і про роботу. Так, на сторінці програми "Світське життя" в Інстаграм з'явилися нові фото з його беззмінною ведучою Осадчою, пише Politeka.net.

На знімках Катя позує на "Світському пікніку" з нагоди Baby shower дизайнера Валерії Гуземи. Для цього заходу ведуча вибрала дуже ніжний і романтичний образ.

На ній була довга лавандова сукня з довгими напівпрозорими рукавами, вирізами на плечах і великими рюшами в районі декольте. Доповнювала образ акуратна капелюшок молочного відтінку. У такому вигляді Осадча позувала поруч з гостями, а також на тлі квітів, що прикрашали Захід.

Шанувальники не змогли пройти повз цих знімків.

"Яка ви гарнюня", "Вам дуже йде вагітність!", "Катя ви бездоганна", "яка ви гарнюня! Вагітність вам так личить, і у Вас буде дівчинка!",- пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна Катя Осадча готується до пологів, показуючи милий гардероб для малюка.

Як повідомляла Politeka, Горбунов поділився своїми переживаннями про зростання, Осадча не стрималася.

Також Politeka писала, що вагітна Осадча в новому образі поставила українців перед складним вибором.