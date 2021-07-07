Зірка розповіла, де проводить ночі зараз

Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча показала, де провела ніч

Ведуча зараз знаходиться в положенні на великому терміні, передає Politeka.net. Осадча не залишає роботу, зірка постійно в роз'їздах, і бере інтерв'ю у знаменитостей.

Крім того, виявилося, що модель разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, затіяли ремонт вдома. Про це ведуча розповіла у своєму Instagram.

"Ремонт нас виселив у будинок для гостей і ми другу ніч ніби живемо в готелі", - поділилася телеведуча.

Також зірка показала, якою прокинулася вранці в ліжку. Катя була трохи скуйовджена після сну, а також трохи стривожила блідим виглядом.

"Коли ніч була неспокійною, то в 11 ще в ліжку", - написала зірка.

Варто зазначити, що раніше модель засвітила свій цегляний топ і красивий зелений двір. Осадча зняла зливу.

Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов живуть в елітному селищі під Києвом, де живуть і інші зірки, зокрема, Потап з Настею Каменських.

Крім басейну, у дворі Осадчої і Горбунова є гірки і гойдалки для дітей, просторі галявини для відпочинку і гостьовий будиночок. Всього подружжя зайняло ділянку розміром в 13,5 сотки.

Подружжя по можливості влаштовує у себе посиденьки з гостями, а також з сином.

Нагадаємо, Осадча підкорила ніжним образом майбутньої мами в сукні з відкритими плечима

Також Politeka писала, що Осадча підловила Потапа з юною брюнеткою, поки Каменських не було поруч

А ще Politeka писала, що вагітна Катя Осадча готується до пологів, показуючи милий гардероб для малюка