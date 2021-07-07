Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала, где провела ночь
Ведущая сейчас находится в положении на большом сроке, передает Politeka.net. Осадчая не оставляет работу, звезда постоянно в разъездах, и берет интервью у знаменитостей.
Кроме того, оказалось, что модель вместе с мужем, Юрием Горбуновым, затеяли ремонт в доме. Об этом ведущая рассказала в своем Инстаграм.
"Ремонт нас выселил в дом для гостей и мы вторую ночь будто живем в отеле", - поделилась телеведущая.
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Также звезда показала, какой проснулась утром в постели. Катя была немного взлохмаченная после сна, а также немного встревожила бледным видом.
"Когда ночь была неспокойной, то в 11 еще в постели", - написала звезда.
Стоит отметить, что ранее модель засветила свой кирпичный топ и красивый зеленый двор. Осадчая сняла ливень.
Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в элитном поселке под Киевом, где живут и другие звезды, в частности, Потап с Настей Каменских.
Кроме бассейна, во дворе Осадчей и Горбунова есть горки и качели для детей, просторные поляны для отдыха и гостевой домик. Всего супруги заняли участок размером в 13,5 сотки.
Супруги по возможности устраивают у себя посиделки с гостями, а также с сыном.
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