Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как спасается от жары

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным украинским телеведущим. В 2017 году красавчик женился на Кате Осадчей и пара уже воспитывает сына Ивана. Но в этом году семья снова ждет пополнение, о чем стало недавно известно. Юрий, как и Катя, активно ведет Инстаграм и делится интересным контентом.

На новом фото раздетый Юрий обнимал сына Ивана. Они были вместе в бассейне и Горбунов от счастья закрыл даже глаза.

"Воскресенье! Лето! Июль! Наслаждение!", - написал Юрий.

Осадчая сразу прокомментировала публикацию: "Люблю"

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошего отдыха", "Ивасик-купасик и Юрец-шутничок", "Человек без лица", "Хорошего отдыха", "Самое приятное на что только можно смотреть, это как отец играет с ребенком".

Напомним, Горбунов засветил "новую" Полякову во время неожиданной встречи

А еще Politeka писала, что Осадчая показала их с Горбуновым роскошный сад с плетеной мебелью и особняк в итальянском стиле

Также Politeka сообщала, что беременная Осадчая оказалась с сыном в воде, в сети ахнули



