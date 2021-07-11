Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как спасается от жары
Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным украинским телеведущим. В 2017 году красавчик женился на Кате Осадчей и пара уже воспитывает сына Ивана. Но в этом году семья снова ждет пополнение, о чем стало недавно известно. Юрий, как и Катя, активно ведет Инстаграм и делится интересным контентом.
На новом фото раздетый Юрий обнимал сына Ивана. Они были вместе в бассейне и Горбунов от счастья закрыл даже глаза.
"Воскресенье! Лето! Июль! Наслаждение!", - написал Юрий.
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Седокова жестко ответила на обвинения бывшей Меладзе, потребовав объясниться: "Нанесла удар по моим детям"
В Украину ворвутся грозовые дожди, жара доконает украинцев: в каких областях ждать непогоды
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Осадчая сразу прокомментировала публикацию: "Люблю"
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Хорошего отдыха", "Ивасик-купасик и Юрец-шутничок", "Человек без лица", "Хорошего отдыха", "Самое приятное на что только можно смотреть, это как отец играет с ребенком".
Напомним, Горбунов засветил "новую" Полякову во время неожиданной встречи
А еще Politeka писала, что Осадчая показала их с Горбуновым роскошный сад с плетеной мебелью и особняк в итальянском стиле
Также Politeka сообщала, что беременная Осадчая оказалась с сыном в воде, в сети ахнули