Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов одружений на Каті Осадчій кілька років. У пари є син Іван, а тепер сім'я знову чекає поповнення. Горбунов, як і Осадча, активно веде Instagram, де показує все найцікавіше.

На новому фото, яке Юрій опублікував в Instagram, красень позував у білій футболці і окулярах. Поруч сидів син у футболці та бейсболці. Сім'я пливла на яхті, сидячи за столиком.

"Зі святом Івана-Купала. З Днем ангела, синочок. Як сказав наш Івасик-зі святом Івана-купався", - написав Горбунов.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Зі святими іменинами Іоанна", "які милі і прекрасні", " вітаю вашого Івасика з Днем ангела. Бажаю здоров'я всім вам", "Юра, вітаємо тебе і твою сім'ю зі святом Івана Купала нехай твій маленький Іван і твоя сім'я завжди купається в морі щастя здоров'я і довголіття а також живіть в світі любові вірності це продовжує довгий вік життя".

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