Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, як розважається з вагітною дружиною Катериною Осадчою
Зіркова пара оформила шлюб в 2017 році, зараз вони виховують сина Івана. А цього року родина знову чекає поповнення.
Кадрами сімейного дозвілля шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram, Politeka.net. Подружжя не змогли обійти своєю увагою фінал Євро-2021.
Зазначимо, Горбунов вболівав за Англію, а Осадча за Італію.
«Так. Я вболіваю за Англію, але судячи з усього, Англії в'яжуть лапки», - зазначив під час перегляду Горбунов.
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"Англія програла", - сумно констатував Юрій Горбунов.
"Підемо поїмо ... пасти", - сказала, сміючись, Катя.
"Вітаємо Італію!! Спочатку Євробачення!! Тепер-Чемпіонат Європи!!! Бравіссімо!!» - написав пізніше телеведучий на своїй сторінці в Instagram.
Поділився враженнями і фоловери шоумена.
«Да. Італія цього року всі нагороди зібрала!👏", "Вони красунчики🔥", "Молодці", - пишуть в коментарях.
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