Знаменитый украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов показал, что помогает ему расслабиться после напряженной работы

Как известно, Горбунов, в семье которого в скором времени ожидается пополнение, много времени проводит на съемках. Как и любая другая работа на ногах, это не может не утомлять, поэтому ведущему нужно было найти подходящий способ расслабляться после рабочего дня. Судя по всему, Горбунову это удалось.

Как пишет Politeka.net, этой теме шоумен посвятил новый пост на своей странице в Инстаграм. Так, Горбунов признался, что после особенно напряженного дня ему помогает расслабиться йога.

В качестве доказательства он поделился своим домашним фото, на котором стоит на одной ноге, закинув вторую на колено и наклонившись вперед.

«После тяжелых съемок – лучший отдых!», - написал ведущий.

Поклонники тут же отреагировали на его публикацию.

«Молодчинка, я тоже таким заниматься люблю», «Молодец», «Вау», «артист от рождения. Горбунович не чуди ты стал мужиком на сцене мочи кони», - пишут люди.

Напомним, 4-летний сын Осадчей с ветерком прокатил маму на собственном кабриолете.

Как сообщала Politeka, Горбунов засветился на работе с синяком под глазом, появилось фото.

Также Politeka писала, что Горбунов засветил свои ночные развлечения с беременной Осадчей, пока сын спит.