Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала, как развлекается с 4-летним сыном

Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий официально оформили отношения в 2017 году. В том же году у пары родился сын Иван, которому уже четыре года. Сейчас пара ждет пополнение в семье, ведь Осадчая беременна. При этом Катя не забывает об Инстаграм, где делится самым интересным.

В новом сторис, которое Осадчая опубликовала в Инстаграм, красотка сидела на пассажирском сидении кабриолета. Сын иван был за рулем маленького автомобиля, катаясь по улице.

"Иван возит маму", - сказала в ролике Осадчая, смеясь.

"Ну все, есть кому на работу возить", - написала под кадрами Екатерина.

На втором стори Катя уже делала селфи. Девушка улыбалась, показывая, как тесно в игрушечном автомобиле сидеть, ведь колени доставили до лобового стекла. Иван в этот момент был сосредоточен на дороге.

Напомним, Осадчая в соломенной шляпке затмила близкую подругу Ани Лорак и звезду "Крепостной"

А еще Politeka писала, что Горбунов засветил свои ночные развлечения с беременной Осадчей, пока сын спит

Также Politeka сообщала, что Осадчая устроила "беременную" фотосессию в украинском Провансе, вызвав восторг



