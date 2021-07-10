Ведущая Катя Осадчая устроила фотосессию в украинском Провансе

Как передает Politeka.net, новыми снимками знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.



Катя Осадчая ждет третьего ребенка, но продолжает работать несмотря на беременность. В плотном графике жена Юрия Горбунова все-таки нашла время и для отдыха - телеведущая отправилась на клубнично-лавандовую ферму.

"Если не в Прованс за лавандой, то в пригород Киева :) почти середина лета, а еще так много не охваченных летних развлечений, сап борды еще в кладовке, хотя с балансом сейчас будут проблемы", - поделилась телеведущая.

Поклонники были восхищены снимками Екатерины.

"Катенька, как Вам идёт быть в положении. Всегда любуюсь!", "Шикарная Екатерина", "Как красиво", "Катюша, вы супер" - писали под постом Осадчей.

Напомним, что Катя Осадчая родила Юрию Горбунову сына 18 февраля 2017 года. За пару недель до этого они официально стали мужем и женой, хотя до этого были вместе и скрывали отношения почти три года.

Иван — второй ребенок Кати и первый — для Юрия. У Осадчей также есть старший сын Илья от первого брака.

Напомним, беременная Осадчая похвасталась отдыхом во дворе своего роскошного особняка.

Как сообщала Politeka, беременная Катя Осадчая и Горбунов очаровали романтикой на красивой яхте.

Также Politeka писала, что беременная Осадчая засветила свой шикарный бассейн и особняк по соседству с Каменских.