Популярная телеведущая и модель Катя Осадчая устроила фотосессию с украинскими знаменитостями

Телеведущая несмотря на то, что беременна, продолжает активно работать, передает Politeka.net. Модель участвует в различных съемках, в частности, в этот раз она засветилась с другими звездами в фотосессии на природе.

Катя позировала вместе с близкой подругой Ани Лорак, гимнасткой Лилией Подкопаевой и с актрисами сериала "Крепостная" Анной Сагайдачной и Натальей Дорошенко.

Все позировали в белых платьях. Только Осадчая и Подкопаева дополнили образы соломенными шляпками.

"Всем легкого понедельника 😉💜 Светский пикник на лавандовой ферме уже в эту субботу в эфире! Телевидение все еще не передает запахи, но мы очень старались 😉

P.S. Кто здесь смотрел «Крепостную», узнали Натали Дорошенко? Специально для вас - интервью с актрисой Анной Сагайдачной 😉", - написала телеведущая.

В комментариях люди стали писать комплименты Осадчей, которая затмила всех красотой:

"Как красиво!!!! А какая красивая Катя - не могла глаз от нее оторвать 🤍 Спасибо 🙏", "Катя оооочень красивая 🔥", "Катя красивая! И очень красивое платье! 🔥", "Какая красота 😍😍😍 Катя, как богиня, ее очень красит беременность", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Как красиво!!! Спасибо вам огромное!!!".

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