"Ну что за мода?"

Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала украинцам образы звезд для фестиваля Atlas Weekend, предложив выбрать самого запоминающегося исполнителя

Как пишет Politeka.net, новый пост появился на странице программы «Світське життя» в Инстаграм.

На этой неделе в Украине прошел музыкальный фестиваль Atlas Weekend, на котором выступили многие звезды украинской сцены. Посетила это событие и команда «Світського життя» вместе с бессменной ведущей программы Катей Осадчей. В своем новом посте она поинтересовалась у украинцев, как выступление фестиваля запомнилось им больше всего.

Кроме того, в публикации появились фото ведущей с некоторыми участниками фестиваля. На них Осадчая, которая сейчас ждет их с Юрием Горбуновым второго ребенка, предстала в легком черном сарафане в белый горошек. Наряд с разлетающейся юбкой до колена и глубоким декольте отлично подходит для жаркого лета. Дополнила образ ведущей стильная белая кепка.

На фото рядом с Осадчей позировали Тина Кароль, MELOVIN, группа KAZKA, Светлана Тарабарова, Михаил Поплавский и другие звезды, каждая из которых продемонстрировала свой стиль.

Украинцы тут же принялись комментировать пост.

«Иногда смотришь на их наряды и диву даёшься», «Блин, ну что за мода. Кто в чём», «Катя, Тина вы украинские красавицы. Вы красота шоубиза», «Melovin взорвал сцену и разорвал шаблоны», «Ну кто же их всех одевает?», - пишут люди.

Напомним, Осадчая показала их с Горбуновым роскошный сад с плетеной мебелью и особняк в итальянском стиле.

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая оказалась с сыном в воде, в сети ахнули.

Также Politeka писала, что лохматая Осадчая на большом сроке беременности встревожила бледным видом в постели.