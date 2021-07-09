Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала украинцам образы звезд для фестиваля Atlas Weekend, предложив выбрать самого запоминающегося исполнителя
Как пишет Politeka.net, новый пост появился на странице программы «Світське життя» в Инстаграм.
На этой неделе в Украине прошел музыкальный фестиваль Atlas Weekend, на котором выступили многие звезды украинской сцены. Посетила это событие и команда «Світського життя» вместе с бессменной ведущей программы Катей Осадчей. В своем новом посте она поинтересовалась у украинцев, как выступление фестиваля запомнилось им больше всего.
Кроме того, в публикации появились фото ведущей с некоторыми участниками фестиваля. На них Осадчая, которая сейчас ждет их с Юрием Горбуновым второго ребенка, предстала в легком черном сарафане в белый горошек. Наряд с разлетающейся юбкой до колена и глубоким декольте отлично подходит для жаркого лета. Дополнила образ ведущей стильная белая кепка.
На фото рядом с Осадчей позировали Тина Кароль, MELOVIN, группа KAZKA, Светлана Тарабарова, Михаил Поплавский и другие звезды, каждая из которых продемонстрировала свой стиль.
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Украинцы тут же принялись комментировать пост.
«Иногда смотришь на их наряды и диву даёшься», «Блин, ну что за мода. Кто в чём», «Катя, Тина вы украинские красавицы. Вы красота шоубиза», «Melovin взорвал сцену и разорвал шаблоны», «Ну кто же их всех одевает?», - пишут люди.
Напомним, Осадчая показала их с Горбуновым роскошный сад с плетеной мебелью и особняк в итальянском стиле.
Как сообщала Politeka, беременная Осадчая оказалась с сыном в воде, в сети ахнули.
Также Politeka писала, что лохматая Осадчая на большом сроке беременности встревожила бледным видом в постели.