Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая отправилась в Одессу, откуда поделилась яркими кадрами

Звезда, невзирая на то, что беременна, продолжает активно работать, передает Politeka.net. Красотка уже довольно на большом сроке, но активно ездит по мероприятиям и снимает свою программу "Світське життя".

В этот раз украинская знаменитость улетела в Одессу, о чем сообщила в своих сторис.

Модель позировала в белом халате и без макияжа, сделав селфи на балконе своего номера.

"Доброе одесское утро", - написала телеведущая.

Позже звезда сняла себя в лифте. Модель позировала в длинном темном сарафане на тонких бретельках.

"Воскресенье, встречай", - написала ведущая.

Позже Осадчая зашла в магазин одежды, где примерила яркий сарафан.

"И как не зайти", - написала звезда, снимая себя в зеркало.

Отметим, 10 июля в Одессе Катя Осадчая посетила празднование 20-летия популярного местного клуба. Мероприятие проходило ночью, съемки у звезды завершились уже под утро. О чем уставшая телеведущая сообщила в своем Инстаграм.

Примечательно, что звезда третий раз станет мамой. Всю свою предыдущую беременность звезда также активно работала. Однажды Осадчая рассказала, что ее нерожденный сын побывал на самых важных мероприятиях.

Напомним, беременная Осадчая показала, как работает по ночам

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