Ведущая Катя Осадчая, которая всегда отличалась стройными формами, показала, как выглядит теперь

Как известно, 37-летняя звезда скоро в третий раз станет мамой. Изначально Катя скрывала свое интересное положение, но сейчас, когда животик уже заметен невооруженным глазом, расслабилась и получает удовольствие от беременности.

Осадчая пока не бросила работу, продолжая радовать фанатов свежими выпусками своей программы "Світське життя". Несмотря на загруженность, ведущая успевает уделить время себе, отдохнуть, выехать на природу.

Так, в новых "сториз" в Инстаграм Катя показала, как релаксирует на берегу реки, передает Politeka.net. Звезда была в полосатом раздельном купальнике, судя по кадрам. И хоть она не показывала полностью свою фигуру, но тем не менее на кадрах можно разглядеть слегка "располневший" силуэт.

"Поплыли", - подписала она кадры.

При этом Осадчая повосторгалась на камеру окружающей природой, отражением облаков и кувшинками в воде. Дикий пляж, на котором она отдыхала, был настолько тихим, безлюдным и уединенном, что казалось, будто он ее "личный".

"Как красиво", - прокомментировала она и поплескалась ножками у кромки реки.

После короткого перерыва Осадчая вернулась на работу - сейчас она ведет съемки на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Напомним, беременная Осадчая похвасталась отдыхом во дворе своего роскошного особняка.

Как сообщала Politeka, беременная Катя Осадчая и Горбунов очаровали романтикой на красивой яхте.

Также Politeka писала, что беременная Осадчая засветила свой шикарный бассейн и особняк по соседству с Каменских.