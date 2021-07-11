Украинская ведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, показала

Как известно, сейчас шоувумен готовится к появлению на свет своего третьего ребенка. При этом Осадчая продолжает активно работать. На новых кадрах в сторис своего инстаграм, телеведущая показала, что отправилась в командировку в Одессу, пишет Politeka.net.

Там Осадчая посетила празднование 20-летия популярного местного клуба.

Не остановило телеведущую даже то, что мероприятие происходило ночью.

«Полуночная работа», - написала Катя.

Телеведущая поделилась кадрами с мероприятия.

Также Осадчая показала фото с известным французским диджеем Дэвидом Геттой.

Съемки у Осадчей закончились уже под утро.

«Все, силы закончились. Спокойной ночи», - написала телеведущая в 3.45.

Напомним, Осадчая устроила "беременную" фотосессию в украинском Провансе, вызвав восторг: "Вам идёт быть в положении"

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая в раздельном купальнике спряталась на "личном" пляже с кувшинками: "Поплыли..."

Также Politeka писала, что беременная Осадчая сверкнула ножками в компании Кароль, Melovinа и не только.