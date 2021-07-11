Украинская ведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, показала
Как известно, сейчас шоувумен готовится к появлению на свет своего третьего ребенка. При этом Осадчая продолжает активно работать. На новых кадрах в сторис своего инстаграм, телеведущая показала, что отправилась в командировку в Одессу, пишет Politeka.net.
Там Осадчая посетила празднование 20-летия популярного местного клуба.
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Не остановило телеведущую даже то, что мероприятие происходило ночью.
«Полуночная работа», - написала Катя.
Телеведущая поделилась кадрами с мероприятия.
Также Осадчая показала фото с известным французским диджеем Дэвидом Геттой.
Съемки у Осадчей закончились уже под утро.
«Все, силы закончились. Спокойной ночи», - написала телеведущая в 3.45.
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