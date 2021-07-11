Не теряет времени даром

Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала свою фигуру в ожидании третьего ребенка в пляжном сарафане

Жена Юрия Горбунова поделилась радостными летними снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сейчас 37-летняя Осадчая ждет третьего ребенка. У нее есть старший сын от первого брака, а также сын Иван от звездного мужа, Юрия Горбунова. Несмотря на приближение родов, ведущая пока не прекращает работать. Однако, судя по новым кадрам, не забывает Осадчая и об отдыхе.

Так, на снимках ведущая гуляет по одесскому пляжу. Для прогулки она выбрала стильный легкий сарафан с длинной юбкой и «леопардовыми» вставками.

На фото Осадчая широко улыбается и выглядит очень счастливой.

«Использовать каждую минуту лета по назначению. В командировку поехать и успеть в море искупаться – done. Полетели дальше», - подписала фото ведущая.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Как красиво», «Очень прекрасный радостный пупс!», «Божественная», «Прекрасная», «Наверное будет красивая девочка», «Красивая женщина, Бог подарит вам девочку», - пишут люди.

Напомним, Горбунов без лишней одежды показал, как и с кем развлекается в жару: Осадчая не сдержала эмоций.

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая показала, как работает по ночам.

Также Politeka писала, что Осадчая устроила "беременную" фотосессию в украинском Провансе, вызвав восторг.