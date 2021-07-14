Шоумен Юрий Горбунов, который готовится стать отцом во второй раз, довел до слез трогательной историей

Как известно, 50-летний Горбунов и его 37-летняя супруга уже воспитывают 4-летнего сына Ивана, а совсем скоро на свет появится еще один их ребенок. В программе "Зе Интервьюер" шоумен вспомнил о переживаниях, которые испытал во время партнерских родов с Осадчей четыре года назад.

"Чувак, у тебя перевернется мир вверх тормашками, потому что когда тебе дают на родах ножницы и ты перерезаешь пуповину, когда ты видишь, как появляется на свет твой ребенок... смотришь на это чудо, которое кричит, а жена говорит: "Ты видел? Ты видел, как это происходит?"... Тебе говорят, возьмите его на руки, разговаривайте с ним... Берешь на руки: "С днем рождения, мы тебя ждали... " - он перестает плакать и начинает тебя слушать. Затем плакал я, потому что его на меня положили, он спал на мне 45 минут. А я все это время рыдал и боялся шевельнутися", - Горбунова захлестнули приятные воспоминания.

В то же время шоумен озвучил единственный, по его мнению, недостаток партнерских родов.

"Есть один недостаток в родах, в том, чтобы присутствовать при всем, что там происходит. Недостаток существенный и выражается уже потом. Ты начинаешь своей жене все прощать, после того, что ты видел...".

Напомним, Горбунов засветил свои ночные развлечения с беременной Осадчей, пока сын спит

Как сообщала Politeka, Осадчая устроила "беременную" фотосессию в украинском Провансе, вызвав восторг

Также Politeka писала, что Осадчая показала их с Горбуновым роскошный сад с плетеной мебелью и особняк в итальянском стиле