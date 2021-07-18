Известный украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов признался, что любит и о чем жалеет

50-летний шоумен, который со своей супругой, звездой программы "Светская жизнь" Катей Осадчей, ожидают появления второго ребенка, показал себя в аэропорту Львова.

Снимок Юрий Горбунов разметил на своей странице в Инстаграм, где за его жизнью наблюдают 1 миллион подписчиков, передает Politeka.net.

Своей большой аудитории телеведущий признался, что очень любит аэропорты. Они дарят ему ощущение полета, а также там Горбунов чувствует современный темп жизни.

Единственное, о чем пожалел Юрий, это то, что люди не умеют летать.

«Представляет, как бы мы жили?», - задал риторический вопрос актер.

На снимке Юрий Горбунов позирует в белых одеждах и обуви на взлетной полосе. На лицо он надел защитную маску.

Фолловеры тут же отреагировали на его публикацию. Некоторые поинтересовались, где его беременная супруга Екатерина Осадчая.

"А где Катруся?",

"Юрчик, ты там стоишь, снимай уже маску", - пишут в сети.

Напомним, что Горбунов рассекретил, как получил 10 тысяч долларов за вечер.

Как Politeka сообщала, Горбунов потряс откровениями о родах Осадчей, на которых присутствовал.

Также Politeka писала, Горбунов трогательно обратился к своему маленькому сыну, в сети поддержали.