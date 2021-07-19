Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, новые снимки знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.



Катя Осадчая ждет третьего ребенка, но продолжает работать несмотря на беременность.

В плотном графике вместе с мужем Юрием Горбуновым они все-таки нашли время для отдыха и отправились в медицинский курорт премиум класса.

На опубликованных кадрах телеведущая предстала в свободном платье сиреневого цвета.

"Первое, второе или третье? К фотографиям с новыми формами привыкнуть трудно, а пока вы выбирайте фото", - предложила телеведущая в подписи к снимкам.

Поклонники были в восторге от образа Осадчей и не смогли выбрать лучшее из трех фото.

"Катюша ты крутая и самая лучшая. Здоровье вашему будущему малышу и, конечно же, вам с Юрой", "Каждая по своему красива, вам идёт беременность", "Катя, вы прекрасны. Вам очень идут такие формы)", "Нет лучшего! Вам идет беременность!", "Вы красавица! Беременность красит!", - писали в комментариях под постом Екатерины.

Напомним, Беременная Осадчая без макияжа засветила свои морщинки на фото с Горбуновым: "Кто куда, а мы вперед".

Как сообщала Politeka, Горбунов взбесил украинцев, отказавшись стоять в очереди: "Должен быть образцом".

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