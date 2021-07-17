Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как спасается от жары

Известная украинка летний зной искупалась в бассейне и рассказала, чем себя еще порадовала, передает Politeka.net.

Известно, что Катя Осадчая беременна, но продолжает активно работать. Однако телеведущая находит время на отдых.

Так, звезда показала, как спасется от жары в бассейне. После съемок Осадчая надела купальник, оставив красивый макияж с длинными ресницами.

"Не было сил записывать сторис. Силы, при такой жаре, появляются только в воде", - написала Катя, плескаясь в бассейне.

Также красотка поделилась своей радостью, показав, что купила домой.

"На радостях - купила новые растения", - написала ведущая.

Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов с детьми живут в элитном поселке под Киевом по соседству с Потапом и Настей Каменских.

На территории площадью 13,5 сотки у семьи есть бассейн, гостевой домик, поляны для отдыха и детская площадка.

Супруги по возможности устраивают у себя посиделки вместе с друзьями.

Часто ведущая показывает, как красиво в ее дворе - постриженный газон, зеленые деревья, много тени и уютно. Это место для отличного отдыха после тяжелых съемок.

Напомним, беременная Осадчая похвасталась отдыхом во дворе своего роскошного особняка

Также Politeka писала, что Осадчая засветила их с Горбуновым элитный особняк по соседству с Каменских

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