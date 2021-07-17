Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как спасается от жары
Известная украинка летний зной искупалась в бассейне и рассказала, чем себя еще порадовала, передает Politeka.net.
Известно, что Катя Осадчая беременна, но продолжает активно работать. Однако телеведущая находит время на отдых.
Так, звезда показала, как спасется от жары в бассейне. После съемок Осадчая надела купальник, оставив красивый макияж с длинными ресницами.
"Не было сил записывать сторис. Силы, при такой жаре, появляются только в воде", - написала Катя, плескаясь в бассейне.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Новые языковые нормы вступили в силу: кому грозит штраф до 11 900 гривен
Экс-ВИА Гра Мейхер показала декольте вблизи, удивив откровением: "Предложили сыграть цыганку"
Погода в Украине резко изменится, синоптики назвали переломную дату: «Похолодает аж до +21 градуса»
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Также красотка поделилась своей радостью, показав, что купила домой.
"На радостях - купила новые растения", - написала ведущая.
Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов с детьми живут в элитном поселке под Киевом по соседству с Потапом и Настей Каменских.
На территории площадью 13,5 сотки у семьи есть бассейн, гостевой домик, поляны для отдыха и детская площадка.
Супруги по возможности устраивают у себя посиделки вместе с друзьями.
Часто ведущая показывает, как красиво в ее дворе - постриженный газон, зеленые деревья, много тени и уютно. Это место для отличного отдыха после тяжелых съемок.
Напомним, беременная Осадчая похвасталась отдыхом во дворе своего роскошного особняка
Также Politeka писала, что Осадчая засветила их с Горбуновым элитный особняк по соседству с Каменских
А еще Politeka писала, что Горбунов заговорил о своих политических амбициях