Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила о скором пополнении, показала с Горбуновым свой особняк

Не так давно стало известно, что беременная звезда не только не сидит на месте, но еще и активно принимает участие в разных проектах. Телеведущая показала свое "семейное гнездышко" перед работой. Как выглядит элитный дом Осадчей и Горбунова под Киевом?

В Своем аккаунте в Инстаграм Осадчая опубликовала фото маленького зеленого дерева на фоне бассейна.

Так, площадь участка звездных супругов составляет 13 соток. Элитный дом Осадчей и Горбунова расположен в поселке Романков - в котеджном городке "Солнечная долина" - в трех километрах на юг от Киева по Обуховской трассе.

Их соседи и по совместительству кумовья - Потап и Настя Каменских.

Осадчая и Горбунов сумели разместить на 13 сотках два здания: двухэтажный особняк и гостевой домик. Во дворе также есть горки и качели для их маленького сына Ивана, роскошная терасса с мягкими креслами.

Солнечная долина - это поселок закрытого типа с собственной службой безопасности. Он заселен с 2009 года, но еще есть дома на продажу. Стоимость домов тут колеблется от 13 до 42 миллионов гривен.

На фото Катя сидит в белой футболке, держит на руках пиджак в салоне самолета и смотрит в окно, а на другом фото позирует на камеру. На телеведущей нет ни грамма макияжа, а волосы заложены в простой пучек.

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