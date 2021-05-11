Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая предстала со звездой шоу "Мастер Шеф"

Телеведущая недавно объявила о том, что беременна в третий раз, сообщает Politeka.net. При этом пока Осадчая не бросает свою профессиональную деятельность.

Ведущая продолжает записывать интервью со звездами, в частности, с Татьяной Литвиновой, судьей из "МастерШеф".

Соответствующие фото появились на официальной странице программы "Світське життя".

"МастерШеф на all inclusive 😂 Звездная кулинарка Татьяна Литвинова победила в горячем турецком шеф-батле 🔥 «Светская жизнь» все видела собственными глазами 👀 Уже в эту субботу в 23.20 покажем самое интересное и вкусное 😉 P.S. А еще Катя впервые в кадре делала то, чего никогда не делала в жизни 😂 Пишите ваши догадки в комментариях 😉", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев.

"Из всех селебрити, Татьяна мне импонирует больше всех!!! Она - настоящая леди, компетентна как ресторатор и шеф!!! 💗", "Что-то приготовит", "Обнажит живот", "Попробует огонь по вкусу :)", "Либо кушать, либо готовить 😉", "попыталась съесть кулинарный шедевр 😂🔥👏", "Литвинова супер!❤️", "Будет есть много сладкого и сладостей 🙌", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая долго скрывала свою третью беременность, и лишь недавно раскрыла тайну. Известно, что звезда с мужем, Юрием Горбуновым уже воспитывает сына Ивана, также у Кати от предыдущих отношений есть сын, Илья.

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