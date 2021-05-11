Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила о скором пополнении в их с Юрием Горбуновым семье, показала, как наслаждается отдыхом в преддверии возвращения на работу

Как известно, последние дни ведущая и ее муж провели в Турции, где наслаждались компанией друг друга и своего маленького сына Вани. Пара также объявила о том, что в скором времени у них в семье будет пополнение: Осадчая ждет третьего ребенка. Впрочем, как и все хорошее, отпуск семейства подошел к концу. Как сообщает Politeka.net, об этом ведущая написала в своем Инстаграм.

«Пора работать. Світське життя в эту субботу с репортажем с Анталийского побережья и не только», - написала Осадчая.

Она также поделилась фотографиями с курорта. На них ведущая позирует на борту яхты в легком белом платье с открытыми плечами и соломенной шляпке. Наряд оказался достаточно просторным, чтобы полностью скрыть живот ведущей.

Поклонники Кати не смогли пройти мимо ее поста.

«Богиня!», «Королева», «Катюша, Вы класс! Я вас обожаю», «Огонь», «Люблю», - пишут люди.

Добавим, что помимо четырехлетнего Вани у Осадчей есть старший сын Илья от первого брака.

Напомним, Осадчая показала свои самые яркие образы за 16 лет "Светской жизни": "Это ж надо так любить работу".

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая появилась в компании судьи "Мастер Шеф": "Катя впервые...".

Также Politeka писала, что беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".