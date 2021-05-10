Телеведущая Катя Осадчая показала свои самые яркие образы ко дню рождения ее программы "Светская жизнь"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас беременна третьим ребенком, выложила в своем микроблоге в Instagram подборку фотографий. Все эти снимки были сделаны за 16 лет съемок программы "Светская жизнь", несменной ведущей которой все эти годы остается Катя. На кадрах можно увидеть самые яркие, забавные и оригинальные образы телезвезды.

Так, традиционно главным атрибутом всех образов Осадчей на протяжении долгих лет были ее шляпки. И если в начале карьеры головные уборы были экстравагантными и даже комичными, то со временем они становились все более сдержанными и элегантными. Так, среди самых необычных головных уборов, которые телеведущая показала в свой подборке, – ободок с туфелькой, ободок с ведерком попкорна, тарелка с пирожными и даже мозги.

В подписи к публикации Осадчая написала: "16 лет назад, в этот день вышел первый выпуск Светской жизни! Нам 16 лет! Тогда, в мае 2005 наш продюсер Олеся Ногина сказала, что мастерство и профессионализм – это когда годами программа не теряет своей актуальности и интереса и поставила в пример @oprah, что в этом году праздновала 20 лет шоу. Сейчас нам осталось до 20ти всего 4, и несмотря на все перипетии в мире, мы продолжаем каждую субботу выдавать свежие порции сенсаций. Поздравляю всю нашу команду с этим нашим днем, дальше только больше!".

Пользователи тут же начали комментировать новую публикацию звезды: "Катя браво! Это ж надо так любить свою работу что б нарядиться кроссовком. Отличное чувство юмора! Долгих лет вашей передаче и неиссякаемого вдохновения!", "Поздравляю", "Красотка", "Очень интересно смотреть ваши выпуски. Всегда эмоционально и открыто! Вы большая молодец".

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