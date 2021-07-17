Популярные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая вылетели из Киева

Супруги продолжают заниматься профессиональной деятельностью, несмотря на жару, передает Politeka.net. Примечательно, что телеведущая находится в интересном положении.

В этот раз супруги решили улететь из Киева. Пара сообщила об этом в сторис Инстаграм.

Сначала Катя и Юрий разместили кадры сделанные в машине.

"Кто куда, а мы вперед", - написал Горбунов.

А Осадчая, позируя в майке с декольте, а также в темных очках, улыбалась и сообщила, что держит путь с мужем в аэропорт.

Позже супруги показали себя в самолете. Оба спрятали лица за масками, оставив только глаза. Катя Осадчая была без макияжа и сверкнула своими морщинками. Звезда попросила угадать, куда она с мужем держит путь.

"Большинство нас отправляли в Одессу:) но мы во Львове, хотя и температура тут одесская +28", - написала телеведущая.

Отметим, часто Горбунов и Осадчая вместе не только отдыхают, но и работают на различных мероприятиях.

Будущие супруги познакомились ближе, когда начали вести шоу "Голос. Діти". Сначала это были дружеские отношения, а затем у них завязались романтические. Влюбленные долго скрывали роман, а затем Катя забеременела, и, когда уже было невозможно спрятать живот, раскрыла имя отца ребенка.

Напомним, Осадчая с Горбуновым показали, как спасаются от жары в бассейне

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