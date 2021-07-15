Популярные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая предложили ловить летние моменты

Супруги официально вместе с 2017 года, передает Politeka.net. Сейчас пара ждет появление второго общего ребенка. Несмотря на это супруги, продолжают много сниматься, но все же находят время на отдых.

В своем Инстаграм Горбунов разместил совместное фото вместе с супругой. Пара купалась в бассейне и прижалась друг к другу. Оба улыбались и выглядели счастливо.

В посте телеведущий предложил украинцам ловить летние дни.

"Середина лета!! Ловите моменты! Вспомните жару в этом сезоне, когда придут морозы!! # Лето # жара # июля # серединалита", - написал Горбунов.

За 40 минут публикация собрала более 4000 лайков и немного комментариев.

"Милашечки 😍", "Не всем так везёт.😊", "Ну, согласен, в такую жару без лифа лучше", "Это точно!", - написали пользователи сети.

Отметим, Катя Осадчая уже находится на большом сроке беременности. Звезда станет многодетной мамой, ведь у нее старший сын от предыдущего брака, Илья, и второй сын от Горбунова - Иван.

Телеведущая и предыдущую беременность много работала. По словам Осадчей, ее сын до рождения побывал на самых значимых мероприятиях в жизни Украины.

Напомним, лохматая Осадчая на большом сроке беременности встревожила бледным видом в постели

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