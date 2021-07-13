Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит время на яхте

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной украинской телеведущей. Красотка вышла замуж за Юрия Горбунова в 2017 году. У пары есть 4-летний сын Иван, но в этом году в семье будет снова пополнение. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Осадчая позировала в купальнике, скорее всего, а также очках. Девушка стояла на яхте, пока ей закрывали тело кусочком арбуза.

"Черешня заканчивается, ждем арбузы", 0 написала Катя.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Новый тренд. Скорее бы арбузы хочу арбузиков", "Стильный образ", "Классное фото", "Катюш, вы чудо", "Уверена, что вы беременна", "Были интересные шляпки, теперь интересные платье было, что это будет дальше", "Очень классное фото! Люблю арбузы", "Вся лента вашими фотками забита....скромнее....".

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