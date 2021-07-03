Катя Осадчая в пикантном вечернем наряде очаровала буквально с первого взгляда
Как сообщает Politeka.net, беременная Катя Осадчая часто блистает в ярких нарядах, которые ей очень к лицу. Поклонники в один голос отмечают – беременность ведущую очень украшает! К слову, интересное положение – не повод отказываться от роскошных вечерних туалетов.
Так, Катя поделилась в Instagram эффектным фотосетом.
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На Кате – нежное кремовое платье из струящейся ткани и рукавчиками-воланами. Она дополнила образ крупными серьгами и добавила еще один яркий акцент – традиционную шляпку солнечного желтого цвета. Шляпка была украшена бусинками в тон платью и блестящими декорированными фигурками в виде цветов. Платье лишь слегка скрывает ее округлившейся животик.
Осадчая сообщила, что именно в таком виде она предстанет перед поклонниками в новом выпуске программы "Світське життя".
Поклонники засыпали ведущую комплиментами и не скупились на заслуженную похвалу будущую мамочку уже третьего малыша. К слову, Катя не надевала на съемку обувь на каблуке, о чем сообщила в одном из комментариев к фото.
"Красивая Катя - вся светится счастьем", "Катя, вы прекрасны, вам идет особое состояние", "Катя Вы прекрасна. Жду вечера, чтобы снова вас увидеть", "Какая Вы красивая", "Еще красивее сделала вас беременность", - пишут комментарии под фото.
Напомним, беременные Катя Осадчая и MamaRika померялись животиками.
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