Телеведущая Катя Осадчая выложила в сеть очаровательное фото в купальнике

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет свою авторскую программу "Светская жизнь", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Звезда уже не скрывает беременность, и в соцсетях, и в эфирах демонстрируя округлившийся живот.

Так, недавно в своем микроблоге Катя опубликовала очаровательное фото, на котором появилась в необычном образе. Как видно, звезда запечатлена в красивой локации у моря, она присела на парапет и весело позирует фотографу. Перед камерой телеведущая появилась в стильном слитном купальнике насыщенного синего оттенка, который красиво подчеркнул округлый беременный животик.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Нужны море и облака, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари. Как спасаетесь от жары?". Пользователи тут же принялись комментировать снимок Кати, засыпая ее комплиментами, растрогалась и певица Даша Астафьева, она написала: "Ой, Божечки". "Будет девочка", "Какая вы прекрасная", "У вас будет красивая девочка", "Животик на девочку", "Вы очень хорошо выглядите", "Красотка", "Такая красивая", - пишут другие пользователи.

Напомним, Осадчая преподала урок, как из гадкого утенка превратиться в лебедя: кадры "до" и "после".

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