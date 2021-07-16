Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала кадры своего перевоплощения

Как пишет Politeka.net, фото телезвезда показала на своей странице в Инстаграм.

Катя Осадчая несмотря на поздний строк беременности продолжает работать и снимать новые выпуски своей программы «Светская жизнь».

Так, на новых кадках она показала, как готовится к записи. На фото телеведущая запечатлена с распущенными не уложенными волосами и совсем без косметики на лице.

На втором кадре Осадчая уже при полном параде: с ярким макияжем и оригинальным головным убором.

В таком виде телеведущая посетила торжественный дипломатический прием в честь национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Мероприятие проходило в центре украинской столицы на территории заповедника София Киевская.

Катя Осадчая была в просторном платье и босоножках на каблуках.

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