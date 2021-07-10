Известная украинская певица Светлана Лобода, которая уехала жить и строить карьеру в Россию, показала, как проводит время в Париже

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является популярной исполнительницей. Красотка уже некоторое время находится в Париже и делится самым интересным у себя в Инстаграм.

На новых фото Лобода позировала в стильном наряде, под которым можно увидеть топик. Красотка сидела в каком-то заведении, наслаждаясь бокалом напитка.

"Между съемками, встречами и показами.... посетила два моих любимых музея в Париже. Посоветуйте мне ваши любимые места в Париже", - написала Светлана под фотографией.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну как можно быть такой красивой?", "Света, мы хотим петь новые песни... Ну когда уже?", "У Вас заслуженный отпуск на максималках", "Сама нежность", "Я бы выпил с ней в любой день".

Напомним, Лобода в роскошном наряде со шлейфом устроила пикантное дефиле в Париже

А еще Politeka писала, что Лобода расцвела рядом с известным красавцем, признавшись в своих чувствах

Также Politeka сообщала, что Лобода впервые призналась в фобии, начавшейся у нее после рождения дочки



