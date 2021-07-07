Певица Светлана Лобода продемонстрировала роскошный наряд на модном показе в Париже

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором предстала в красивом черном комбинезоне по фигуре. Сверху на наряде был прикреплен шлейф, который развивался, когда Светлана дефилировала по аккуратной дорожке возле красивого здания. Стоит отметить, что певица прошлась по дороге, как по подиуму.

«На показе от кутюр любимого», - подписала видео звезда.

В комментариях Лободе оставили массу приятных слов. Не обошлось и без негативных отзывов.

«На таком показе моды я бы побывала, желательно чтоб во всех нарядах только Вы ходили», «Выходите замуж и станьте уже женщиной, а не украшением. Вы достойны счастья!», «Невероятное дефиле», «Лучшая походка мира», «Такая красивая и нежная», «Шикарная, восхитительная», «Такая походка... Истинная Женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Светлана Лобода устроила "жару" после концерта: "Соблазняет своей красотой".

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода расцвела рядом с известным красавцем, признавшись в своих чувствах: "Похож на Росомаху".

Также Politeka писала, что Светлана Лобода в купальнике изогнулась в сногсшибательной позе: "Несите огнетушитель".