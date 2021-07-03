Світлана Лобода все ще може дивувати кумедними танцями

Як повідомляє Politeka.net, Світлана Лобода не перестає дивувати шанувальників сміливими і епатажними нарядами і образами. Вона любить по-хорошому провокувати глядачів, хоч не раз отримувала порцію критики від недоброзичливців.

Зараз же артистка вирішила похвалитися своїм умінням танцювати після концерту. Відео вона опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах співачка танцює в компанії українського режисера і продюсера Олега Бондарчука. Вони влаштували справжню "спеку" в холодний вечір. Знаменитості підтримують дружні стосунки і іноді проводять час один з одним. Після важкого концерту - це саме те, що потрібно, яхта та близький друг.

Одягнена вона просто і зручно - футболка-оверсайз білого кольору, чорні широкі штани, на ногах – шльопанці. Вона доповнила лук тонким браслетом. Своє волосся Світлана розпустила і вважала за краще нанести на обличчя яскравий макіяж з акцентом на очі.

"Я так ціную ці моменти... коли так тепло і добре.... Пітер. Одразу після концерту ми вирушили в далеке плавання, пили шампанське і насолоджувалися моментом", - написала співачка в підписі до відео.

Фолловери зірки не втрималися від компліментів її зовнішньому вигляду і танцю: "Клас 😍такі моменти і є життя", "Класне відео) таке справжнє", "Так круто🔥. Хочу до вас", "Атмосфера передається", "Ти красуня", "Спокушає своєю красою ".

Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.

Як повідомляла Politeka, Лобода в сукні-кольчузі з глибоким декольте перерахувала свої "гріхи": "Ох, легше...".

Також Politeka писала, що Лобода в блискучому міні влаштувала спеку за барабанами.