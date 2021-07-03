Светлана Лобода все еще может удивлять забавными танцами

Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода не перестает удивлять поклонников смелыми и эпатажными нарядами и образами. Она любит по-хорошему провоцировать зрителей, хоть не раз получала порцию критики от недоброжелателей.

Сейчас же артистка решила похвастаться своим умением танцевать после концерта. Видео она опубликовала в своем Instagram.

На кадрах певица танцует в компании украинского режиссера и продюсера Олега Бондарчука. Они устроили настоящую "жару" в холодный вечер. Знаменитости поддерживают дружеские отношения и иногда проводят время друг с другом. После трудного концерта - это именно то, что нужно, яхта и близкий друг.

Одета она просто и удобно – футболка-оверсайз белого цвета, черные широкие штаны, на ногах – шлепанцы. Она дополнила лук тонким браслетом. Свои волосы Светлана распустила и предпочла нанести на лицо яркий макияж с акцентом на глаза.

"Я так ценю эти моменты... когда так тепло и хорошо.... Питер. Сразу после концерта мы отправились в далёкое плавание, пили шампанское и наслаждались моментом", - написала певица в подписи к видео.

Фолловеры звезды не удержались от комплиментов ее внешнему виду и танцу: "Класс 😍такие моменты и есть ЖИЗНЬ", "Классное видео) такое настоящее", "Так круто🔥. Хочу к вам", "Атмосфера передаётся", "Ты красотка", "Соблазняет своей красотой ".

Напомним, Лобода впервые призналась в фобии, начавшейся у нее после рождения дочки.

Как сообщала Politeka, Лобода в платье-кольчуге с глубоким декольте перечислила свои "прегрешения": "Ох, полегче...".

Также Politeka писала, что Лобода в сверкающем мини устроила жару за барабанами.