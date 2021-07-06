Співачка Світлана Лобода з'явилася в несподіваній компанії, заінтригувавши шанувальників

38-річна українка, яка вже багато років будує кар'єру в Росії, опублікувала яскраве фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в компанії відомого красунчика зі світу моди, передає Politeka.net.

Світлана позувала на фото у всьому чорному: еластичному топі та брюках-палаццо з ланцюгами замість пояса, доповнивши лук стильним піджаком.

Поруч з нею знаходився арт-директор Schiaparelli (італійський бренд одягу) американець Деніел Розберрі. Бородатий красень обійняв Лободу за талію.

У підписі артистка не стримала свого захоплення: "Мені було приємно зустрітися з креативним директором мого улюбленого бренду Скіапареллі, великий талант, велика особистість! @danielroseberry. Деніел, ти справді геній!"

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деяким Розберрі здався схожим на російського актора Дмитра Пєвцова, іншим - на голлівудську зірку Х'ю Джекмана, який виконав роль супергероя Росомахи в кіносерії «Люди Ікс».

"Подумала Дмитро Пєвцов 😄"

"Схожий на Росомаху 😍"

"Ви шалено красива жінка ❤️"

"Мегакрасені!🔥"

"яка бомбова пара 😍 🔥"

"Неначе Діма Пєвцов з бородою"

"Блін, здалося, що з Х'ю Джекманом!"

"Симпатичний "мужчинка"

Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.

Як повідомляла Politeka, Лобода в сукні кольчузі з глибоким декольте перерахувала свої "гріхи": "Ох, легше...".

Також Politeka писала, що Світлана Лобода вразила виглядом в стильному костюмчику без нічого