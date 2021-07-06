Співачка Світлана Лобода з'явилася в несподіваній компанії, заінтригувавши шанувальників
38-річна українка, яка вже багато років будує кар'єру в Росії, опублікувала яскраве фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в компанії відомого красунчика зі світу моди, передає Politeka.net.
Світлана позувала на фото у всьому чорному: еластичному топі та брюках-палаццо з ланцюгами замість пояса, доповнивши лук стильним піджаком.
Поруч з нею знаходився арт-директор Schiaparelli (італійський бренд одягу) американець Деніел Розберрі. Бородатий красень обійняв Лободу за талію.
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У підписі артистка не стримала свого захоплення: "Мені було приємно зустрітися з креативним директором мого улюбленого бренду Скіапареллі, великий талант, велика особистість! @danielroseberry. Деніел, ти справді геній!"
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деяким Розберрі здався схожим на російського актора Дмитра Пєвцова, іншим - на голлівудську зірку Х'ю Джекмана, який виконав роль супергероя Росомахи в кіносерії «Люди Ікс».
"Подумала Дмитро Пєвцов 😄"
"Схожий на Росомаху 😍"
"Ви шалено красива жінка ❤️"
"Мегакрасені!🔥"
"яка бомбова пара 😍 🔥"
"Неначе Діма Пєвцов з бородою"
"Блін, здалося, що з Х'ю Джекманом!"
"Симпатичний "мужчинка"
Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.
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