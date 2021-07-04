Певица Светлана Лобода продемонстрировала очередной пикантный образ



Как передает Politeka.net, новым снимком исполнительница поделилась на своей страничке в Instagram.

Артистка, которая уже давно живет и работает в России, регулярно делится с 8-миллонной армией поклонников в сети интересными снимками.

На этот раз Светлана удивила соблазнительным кадрам, эффектно выгнувшись возле лавочки.

"У всякого безумия есть своя логика", - написала артистка в подписи к фото.



Своим образом певица восхитила не только рядовых граждан, но и коллег по сцене - на фото отреагировали Игорь Крутой, Дмитрий Монатик и другие знаменитости.

Поклонники Лободы не скупились на лестные отзывы в комментариях к снимку.



"Если и шальная императрица - то только такая", "Какая Вы, и такие фотки на ночь. Вместо сна хочется пойти сделать хотя бы присед и отжимание, глядя на такую фигуру", "Несите огнетушитель", - писали под постом.

Напомним, Лобода впервые призналась в фобии, начавшейся у нее после рождения дочки.

Как сообщала Politeka, Лобода в платье кольчуге с глубоким декольте перечислила свои "прегрешения": "Ох, полегче...".

Также Politeka писала, что Лобода в сверкающем мини устроила жару за барабанами.