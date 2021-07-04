Певица Светлана Лобода продемонстрировала очередной пикантный образ
Как передает Politeka.net, новым снимком исполнительница поделилась на своей страничке в Instagram.
Артистка, которая уже давно живет и работает в России, регулярно делится с 8-миллонной армией поклонников в сети интересными снимками.
На этот раз Светлана удивила соблазнительным кадрам, эффектно выгнувшись возле лавочки.
"У всякого безумия есть своя логика", - написала артистка в подписи к фото.
Своим образом певица восхитила не только рядовых граждан, но и коллег по сцене - на фото отреагировали Игорь Крутой, Дмитрий Монатик и другие знаменитости.
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Поклонники Лободы не скупились на лестные отзывы в комментариях к снимку.
"Если и шальная императрица - то только такая", "Какая Вы, и такие фотки на ночь. Вместо сна хочется пойти сделать хотя бы присед и отжимание, глядя на такую фигуру", "Несите огнетушитель", - писали под постом.
Напомним, Лобода впервые призналась в фобии, начавшейся у нее после рождения дочки.
Как сообщала Politeka, Лобода в платье кольчуге с глубоким декольте перечислила свои "прегрешения": "Ох, полегче...".
Также Politeka писала, что Лобода в сверкающем мини устроила жару за барабанами.