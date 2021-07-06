Певица Светлана Лобода появилась в неожиданной компании, заинтриговав поклонников
38-летняя украинка, которая уже много лет строит карьеру в России, опубликовала яркое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в компании известного красавчика из мира моды, передает Politeka.net.
Светлана позировала на фото во всем черном: эластичном топе и брюках-палаццо с цепями вместо пояса, дополнив лук стильным пиджаком.
Рядом с ней находился арт-директор Дома Schiaparelli (итальянский бренд одежды) американец Дэниел Розберри. Бородатый красавчик приобнял Лободу за талию.
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В подписи артистка не сдержала своего восхищения: "Мне было приятно встретиться с креативным директором моего любимого бренда Скиапарелли, Большой талант, великая личность! @danielroseberry. Дэниел, ты поистине гений!"
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторым Розберри показался похожим на российского актера Дмитрия Певцова, другим - на голливудскую звезду Хью Джекмана, исполнившего роль супергероя Росомахи в киносерии «Люди Икс».
"Подумала Дмитрий Певцов 😄"
"Похож на Росомаху 😍"
"Вы безумно красивая женщина ❤️"
"Мегакрасавцы!🔥"
"какая бомбовая пара😍🔥"
"Как будто Дима Певцов с бородой"
"Блин, показалось, что с Хью Джекманом!"
"Симпатичный мужчинка"
Напомним, Лобода впервые призналась в фобии, начавшейся у нее после рождения дочки.
Как сообщала Politeka, Лобода в платье кольчуге с глубоким декольте перечислила свои "прегрешения": "Ох, полегче...".
Также Politeka писала, что Светлана Лобода поразила видом в стильном костюмчике без ничего