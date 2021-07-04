Співачка Світлана Лобода продемонструвала черговий пікантний образ



Як передає Politeka.net, новим знімком виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Артистка, яка вже давно живе і працює в Росії, регулярно ділиться з 8-мілонной армією шанувальників в мережі цікавими знімками.

Цього разу Світлана здивувала спокусливим кадрам, ефектно вигнувшись біля лавочки.

"У всякого божевілля є своя логіка", - написала артистка в підписі до фото.



Своїм образом співачка захопила не тільки пересічних громадян, а й колег по сцені - на фото відреагували Ігор Крутой, Дмитро Монатік та інші знаменитості.

Шанувальники Лободи не скупилися на схвальні відгуки в коментарях до знімка.



"Якщо і шалена імператриця-то тільки така", "Яка ви, і такі фотки на ніч. Замість сну хочеться піти зробити хоча б присяд і віджимання, дивлячись на таку фігуру", "Несіть вогнегасник", - писали під постом.

Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.

Як повідомляла Politeka, Лобода в сукні кольчузі з глибоким декольте перерахувала свої "гріхи": "Ох, легше...".

Також Politeka писала, що Лобода в блискучому міні влаштувала спеку за барабанами.