Співачка Світлана Лобода продемонструвала черговий пікантний образ
Як передає Politeka.net, новим знімком виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Артистка, яка вже давно живе і працює в Росії, регулярно ділиться з 8-мілонной армією шанувальників в мережі цікавими знімками.
Цього разу Світлана здивувала спокусливим кадрам, ефектно вигнувшись біля лавочки.
"У всякого божевілля є своя логіка", - написала артистка в підписі до фото.
Своїм образом співачка захопила не тільки пересічних громадян, а й колег по сцені - на фото відреагували Ігор Крутой, Дмитро Монатік та інші знаменитості.
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Шанувальники Лободи не скупилися на схвальні відгуки в коментарях до знімка.
"Якщо і шалена імператриця-то тільки така", "Яка ви, і такі фотки на ніч. Замість сну хочеться піти зробити хоча б присяд і віджимання, дивлячись на таку фігуру", "Несіть вогнегасник", - писали під постом.
Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.
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