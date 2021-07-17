"Если он звезда, то ему уже всё можно?"

Известный ведущий Юрий Горбунов рассказал о плюсах и минусах популярности

Как сообщает Politeka.net, украинский популярный шоумен Юрий Горбунов рассказал на шоу "Зе Интервьюер" как ему сложно быть одним из самых узнаваемых людей в Украине.

Ведущий программы спросил у Юрия о том как он справляется с такой узнаваемостью. Горбунов вспомнил несколько историй, где популярность пошла ему на руку.

"Знаешь, я не парюсь на счет узнаваемости. Особенно это приколько заграницей, когда тебе кажется что это такие места, где точно наших нет. И там они обязательно "а можно с вами сфотографироваться?" Это приятно."

Шоумен рассказал о том, что в популярности есть и минусы и привел в пример историю.

"Я для своих парней снимаю зарплату в банке и понимаю, что у меня очень мало времени. Я звоню заранее, у меня карточка, которая позволяет без очереди это сделать. Деньги заказаны, мне нужно прийти в кассу и только взять. А там очередь...физическая очередь. И мне говорят "Юрий Николаевич, проходите", и люди начинают "А что значит проходите? Если он звезда, то ему уже всё можно?"

По словам Горбунова, ему всегда необходимо нести ответственность ведь для людей он пример.

"Если бы ты был никому не известный, просто пришел взял и всё. А так ты везде должен быть образцом. На тебе всегда есть ответственность".

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