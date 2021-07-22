Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала, как проводит время с сыном

Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий женились в 2017 году. Красотка уже родила от Горбунова сына Ивана, а в этом году забеременела вторым ребенком. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится самым интересным с украинцами.

В этот раз Осадчая показалась в просторном платье и очках, сидя на яхте. Рядом был сын, которого Катя обнимала. Пару сняли со спины, когда те наслаждались прогулкой по водоему.

"Два с половиной человека :) желают вам хорошего дня", - написала Осадчая.

Леся Никитюк сразу прокомментировала фото, поставив смайлики влюбленности.

"Не с половиной, там уже полноценный человечек, поэтому на фото 3 прекрасных человека, просто одна еще играет с нами в прятки", "Почему две с половиной? Три. Ребенок такой же как и вы и он тоже желает всем счастья", "Желаю вам счастья", "Обожаю вашу семью", "Милые такие", "Искренне порадуюсь, если у вас будет девочка. У меня 2 мальчика)))".

Напомним, Горбунов засветил беременную Осадчую в обтягивающем платье, а потом сбежал от нее с сыном

А еще Politeka писала, что Осадчая с заметно округлившимся животом поразила кадрами на курорте

Также Politeka сообщала, что беременная Осадчая в роскошном платье и платке наделала шуму в сети



