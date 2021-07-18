Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, показала удачный способ маскировать беременный животик

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Осадчая опубликовала невероятно атмосферный снимок. Звезда позировала на фоне водоема в роскошном пышном платье с вышивкой. По фото и не скажешь, что у красотки уже появился большой животик. Образ гармонично дополнял платок.

«Выходные были насыщенными, но впереди не менее насыщенная неделя. Уже в этот четверг, 22 июля ждем на концерте «Вечер премьер. Летняя серия» будет жарко от музыки», - подписала фото звезда.

Снимок Осадчей наделал шуму в сети. Поклонники стали восхищаться ее внешним видом, обсуждать пол малыша и спрашивать, откуда Осадчая берет такие роскошные наряды.

«Красотка! У Вас будет девочка 100%», «Катюша! Вы всегда выглядите шикарно!», «Платье шикарное) и вы в нем принцесса)», «Какая вы Катюша очаровательная! А в этом платье выглядите потрясающе! Люблю наблюдать за вашим перевоплощением!», - пишут люди.

Напомним, что Катя Осадчая втиснула округлый животик в купальник: "Ой Божечки".

А еще Politeka сообщала, что Катя Осадчая без макияжа показала свои морщинки: "Кто куда, а мы вперед".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая поплавала в бассейне и поделилась своей радостью: "Купила новые...".