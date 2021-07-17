Популярні українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча вилетіли з Києва
Подружжя продовжує займатися професійною діяльністю, попри спеку, передає Politeka.net. Примітно, що телеведуча знаходиться в цікавому положенні.
Цього разу подружжя вирішило полетіти з Києва. Пара повідомила про це в сторіс Instagram.
Спочатку Катя і Юрій розмістили кадри зроблені в машині.
"Хто куди, а ми вперед", - написав Горбунов.
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А Осадча, позуючи в майці з декольте, а також в темних окулярах, посміхалася і повідомила, що тримає шлях з чоловіком в аеропорт.
Пізніше подружжя показало себе в літаку. Обидва сховали обличчя за масками, залишивши тільки очі. Катя Осадча була без макіяжу і блиснула своїми зморшками. Зірка попросила вгадати, куди вона з чоловіком тримає шлях.
"Більшість нас відправляли в Одесу:) але ми у Львові, хоча і температура тут Одеська +28", - написала телеведуча.
Зазначимо, часто Горбунов і Осадча разом не тільки відпочивають, а й працюють на різних заходах.
Майбутнє подружжя познайомилося ближче, коли почало вести шоу "Голос. Діти". Спочатку це були дружні стосунки, а потім у них зав'язалися романтичні. Закохані довго приховували роман, а потім Катя завагітніла, і, коли вже було неможливо заховати живіт, розкрила ім'я батька дитини.
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